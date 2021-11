Nagranie z tajnego szkolenia białoruskich służb jest w języku rosyjskim i angielskim - wszystkie instrukcje dla migrantów są tłumaczone.

Białorusini zachęcają, by migranci atakowali "butelkami, kamieniami, kłodami", "wszystkim, co mają pod ręką".

- Do was strzelać nie będą, a jeśli będą, to w powietrze - słyszymy na nagraniu.

Białoruski funkcjonariusz zachęca uczestników szkolenia, by atakować "niechronione miejsca" - szyję, ręce, nogi. Przy pomocy atrapy wykonuje gest dźgania przeciwnika.

Morawiecki komentuje nagranie

- Jesteśmy w posiadaniu bardzo drastycznego filmu, gdzie funkcjonariusze białoruscy instruują irackich i pochodzących z Bliskiego Wschodu migrantów, w jaki sposób nożem atakować polskich funkcjonariuszy. To oznacza, że scenariusze po stronie białoruskiej mogą być bardzo drastyczne. Działania służb i funkcjonariuszy białoruskich mogą prowadzić do daleko posuniętej eskalacji działań - mówił premier Mateusz Morawiecki.

