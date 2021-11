Rittenhouse został uniewinniony ze wszystkich pięciu stawianych mu zarzutów. Po usłyszeniu wyroku 18-latek opadł na krzesło, z trudem powstrzymując łzy.

Toczący się od ponad tygodnia proces oskarżonego był przez cały czas jednym z głównych tematów w amerykańskich mediach i wywoływał wielkie emocje. Sprawa dotyczyła zamieszek w Kenoshy w ubiegłym roku w reakcji na postrzelenie przez policję czarnoskórego Jacoba Blake'a, niedługo po zabójstwie George'a Floyda.

17-letni wówczas Rittenhouse, który mieszka w sąsiednim stanie Illinois, pojechał na miejsce z karabinem AR-15, chcąc - jak tłumaczył - bronić miejscowych biznesów przed uczestnikami zamieszek. Przedstawiony podczas procesu materiał wideo pokazał, że kiedy wymierzył karabin w grupę protestujących, ci zaczęli go gonić. W momencie, kiedy jeden z nich, Joseph Rosenbaum, był blisko, Rittenhouse oddał trzy strzały, zabijając go. Podczas późniejszych starć zabił jeszcze jednego mężczyznę i ranił kolejnego.

Proces śledziło całe USA

Obrońcy nastolatka - a także on sam, jako świadek - przekonywali, że działał w obronie własnej, obawiając się, że napastnicy zabiorą mu broń i go zabiją. Prokuratorzy argumentowali, że w przypadku, gdy ktoś inicjuje spięcia, wymierzając broń w inną, nieuzbrojoną osobę, nie ma prawa do powoływania się na samoobronę.

Proces Rittenhouse'a był intensywnie śledzony przez amerykańskie telewizje i wywoływał duże emocje. Liberalni komentatorzy i politycy zarzucali sędziemu prowadzącemu rozprawę stronniczość i domagali się skazania nastolatka, zaś część prawicowych polityków chwaliła jego postawę. Kongresmen Demokratów Hakeem Jeffries wezwał, by "zamknąć Rittenhouse'a i wyrzucić klucz", zaś republikański kongresmen Matt Gaetz publicznie zaoferował mu staż w swoim biurze.

Przed sądem w Kenoshy przez ostatnie dni demonstrowali też zwolennicy obu stron. W środę doszło tam do starć i zatrzymania dwóch osób. W następstwie sąd wzmocnił środki bezpieczeństwa.

