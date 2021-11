Przedstawiciel Komisji Europejskiej przyszedł do Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE w Brukseli w piątek za późno, aby formalnie złożyć pismo ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UE do polskiego rządu, ponieważ kancelaria jawna była już zamknięta. Dlatego będzie musiał to zrobić ponownie w poniedziałek rano - poinformowało Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE.