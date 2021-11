- W połowie listopada policja włoska przeprowadziła operację policyjną, w ramach której doszło do zatrzymania ponad stu najgroźniejszych przestępców należących do włoskich struktur mafijnych. Przestępcy przebywali nie tylko we Włoszech, lecz również innych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce - tłumaczył w rozmowie z rzecznik Komendy Głównej Policji.

Inspektor Mariusz Ciarka wskazał, że z informacji śledczych wynikało, że Domenico F., członek 'Ndranghety, jednej z najgroźniejszych mafijnych organizacji przestępczych na świecie, może przebywać w Polsce. - Dlatego policja włoska nawiązała współpracę z Punktem Kontaktowym ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - podkreślił policjant.

Zaznaczył, że z dokonanych ustaleń wynikało, że poszukiwany ma powiązania z woj. małopolskim i może przebywać w Krakowie. - W sprawę niezwłocznie włączono Wydział Kryminalny KWP w Krakowie, a krakowscy "łowcy głów" podjęli intensywne działania, które prowadzili nieprzerwanie przez kilka ostatnich dni - przekazał dodając, że wykonane po wykonaniu tych czynności śledczy ustalili, że poszukiwany chwilowo opuścił terytorium Polski.

Sąd zdecyduje o o ekstradycji

- Dalsza współpraca sieci ENFAST, w tym bieżąca szybka wymiana informacji w czasie rzeczywistym z kilkoma krajami, pozwoliła uzyskać informację, że Domenico F. w czwartek w godzinach porannych wjechał na teren Polski - podał.

- Kilka godzin później policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, podczas dynamicznej akcji, dokonali zatrzymania poszukiwanego w pojeździe na jednej z ulic Krakowa - wyjawił insp. Ciarka.

Jak dodał rzecznik KGP, Domenico F. zostanie doprowadzony do sądu, który zadecyduje o jego ekstradycji do Włoch. ENFAST to europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców Europy

laf/PAP