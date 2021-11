Znaczny wzrost zakażeń w Belgii. Rząd zaostrza restrykcje

- Koncentrujemy się na zapobieganiu i ochronie, a nie na zamykaniu - zapewnił premier De Croo na konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego. - Jeśli chcemy uniknąć lockdownu, wszyscy będziemy musieli wziąć na siebie dużą odpowiedzialność - dodał.

ZOBACZ: Portugalia. Lekarze zakażeni koronawirusem. Brali udział w konferencji na temat pandemii

De Croo podkreśla, że istnieją cztery podstawowe zasady: ograniczenia kontaktów tak bardzo, jak to możliwe lub spotykanie się na zewnątrz, zachowanie dystansu,·zasłanianie maseczką ust i nosa oraz dobra wentylacja pomieszczeń.

Telepraca obowiązkowa

Telepraca będzie obowiązkowa cztery dni w tygodniu do 12 grudnia, potem trzy dni. Wyjątek stanowią firmy, w których nie jest to możliwe.

W publicznych pomieszczeniach zamkniętych wprowadza się ogólny obowiązek noszenia maseczek od 10. roku życia.

ZOBACZ: Czechy. Rekordowy wzrost zakażeń. W szpitalach jest 4425 pacjentów, najwięcej od połowy kwietnia

Ministrowie edukacji muszą zdecydować, czy będzie to obowiązkowe również w szkole. Obowiązek maseczki na usta obowiązuje również w lokalach gastronomicznych podczas przemieszczania się.

Rząd zamierza promować nową rundę szczepień Moderną lub Pfizerem, najpierw dla osób po 65. roku życia, a potem - dla personelu medycznego. Następnie dla osób, które otrzymały jednodawkowe szczepionki Johnson & Johnson lub AstraZeneca.

Będą obowiązywać do 28 stycznia

Restrykcje wejdą w życie 20 listopada 2021 r. i będą obowiązywać do 28 stycznia 2022 r.

Od 7 do 13 listopada każdego dnia wykrywano średnio 10 283 infekcji. To o 27 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu (31 października - 6 listopada).

W poniedziałek, 8 listopada, było 15 208, to najwyższa - jak dotąd - liczba w tej fali. Od początku pandemii w Belgii wykryto już 1 523 862 infekcji koronawirusem. Od 10 do 16 listopada codziennie hospitalizowano średnio 238 pacjentów z Covid-19. To o 21 proc. więcej niż tydzień wcześniej (3-9 listopada).

Próg alarmowy został przekroczony

We wtorek zgłoszono 287 przyjęć takich chorych. Obecnie w szpitalach przebywa 2 693 pacjentów zakażonych koronawirusem (+25 proc.), z których 557 jest na oddziałach intensywnej terapii (+28 proc.). Próg alarmowy 500 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii został przekroczony 14 listopada.

292 pacjentów jest podłączonych do respiratorów (+ 35 proc.). Od 7 do 13 listopada każdego dnia z powodu Covid-19 umierało średnio 26 osób, co stanowi 11-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem. Od początku kryzysu pandemia pochłonęła już w Belgii 26 444 ofiar.

Między 7 a 13 listopada przeprowadzono średnio 80 800 testów (+8 proc.). Dodatni wynik przyniosło 13,6 proc. (+1,9 proc.).

rsr/PAP