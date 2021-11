Pochmurno i deszczowo. Pogoda na czwartek

Synoptyk IMGW poinformowała, że spodziewane są przelotne opady deszczu w całym kraju. W rejonie Wybrzeża Wschodniego może spaść do 10 mm.

- Temperatura maksymalna na przeważającej części kraju wyniesie 7 stopni, natomiast w rejonie Karpat 4 stopnie Celsjusza. Nad morzem i na wschodzie może wzrosnąć do 9 stopni - stwierdziła Dąbrowska. Jak zaznaczyła, w całej Polsce przewidywany jest wiatr porywisty, "w północnej części kraju, na wybrzeżu w porywach może osiągnąć do 65 km/h".

W czwartek w nocy pochmurno z opadami deszczu, a także w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2-3 stopni do 9 na Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, przeważnie zachodni - prognozuje IMGW.

Europa pod wpływem niżów

Jaki informuje IMGW, Europa północna jest pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Nad pozostałym obszarem pogodę kształtuje rozległy wyż z centrum nad Francją. Polska jest na skraju głębokiego niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim, przejściowo nad południową i południowo-zachodnią Polską rozbudowuje się klin wyżu z centrum nad Francją.

Na wschodzie kraju oddziałuje jeszcze chłodny front atmosferyczny, który odsuwa się za wschodnią granicę. Nad północno-zachodnią Polskę nasuwa się strefa frontu ciepłego. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Przelotne opady deszczu

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodnim wybrzeżu prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 9 st. C, chłodniej tylko na obszarach podgórskich Karpat: około 4 st. C.

Wiatr umiarkowany, na północy i północnym zachodzie okresami dość silny i tam w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, lokalnie mżawki. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie i wybrzeżu, na obszarach podgórskich od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, przeważnie zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, na północy do 70 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

Duże zachmurzenie w piątek

W piątek zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach południowych prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm, wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 8 st. C na południowym wschodzie do 12 st. C na północnym zachodzie i na wybrzeżu, na obszarach podgórskich miejscami chłodniej, od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny, w porywach do 65 km/h, na północy do 80 km/h, a na wschodnim wybrzeżu do 90 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach wiatr może powodować zawieje śnieżne.

W Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C.

Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami oraz opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

rsr/PAP