Jeden mężczyzna zwrócił uwagę polskich funkcjonariuszy. Zachowywał się jak przysłany do nadzorowania działań, wydawał polecenia, kontrolował. Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba powiązana ze strukturami państwowymi Białorusi - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn nawiązując do wtorkowego forsowania granicy w Kuźnicy.