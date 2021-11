Gęsta mgła, deszcze i ostrzeżenia. Pogoda na środę

Jak informuje IMGW, Europa Północna oraz częściowo Centralna, Zachodnia i Basen Morza Śródziemnego znajdują się pod wpływem niżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują układy wysokiego ciśnienia. Nad Polskę nasuwa się stopniowo zatoka głębokiego niżu znad Oceanu Arktycznego, jedynie krańce wschodnie i południowe są jeszcze w obszarze podwyższonego ciśnienia. Po południu nad zachodnie województwa dotrze front chłodny i będzie przemieszczał się w głąb kraju. Napłynie za nim chłodne powietrze polarne morskie.

Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska przekazała, że w środę rano będzie pochmurno, bez opadów deszczu. - Temperatura będzie wahać się między 3 a 4 stopniami Celsjusza - dodała. Przejaśnienia o tej porze dnia mogą się pojawić na południowym wschodzie i w górach.

- Po południu na zachodzie kraju mogą wystąpić opady deszczu. Na północnym wschodzie temperatura w ciągu dnia sięgnie ok. 5-6 stopni, w centrum kraju zaś 7-8 stopni. Najwyższa temperatura 9 stopni Celsjusza będzie na Dolnym Śląsku, tak więc temperatura będzie bardzo wyrównana - stwierdziła Ewa Łapińska. Po południu nad morzem oraz na zachodzie kraju może wzmagać się wiatr, w porywach osiągnie do 40 km/h.

Synoptyk IMGW zapowiedziała, że wieczorem nie dojdzie do szczególnych zmian w pogodzie, "opady deszczu będą głównie występowały na zachodzie kraju oraz nad morzem".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w nocy z wtorku na środę ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla województw łódzkiego i lubuskiego. Widzialność może wynosić miejscami do 100 m - przekazał IMGW.

Nowe ostrzeżenia meteorologiczne przed gęsta mgłą. ⚠️

Aż do rana, na obszarze obowiązywania ostrzeżeń mogą pojawiać się mgły ograniczające widoczność miejscami nawet do 50 m. 🌫️#IMGW #meteo #uwaga #mgły #noc #ostrzegamy pic.twitter.com/xlW3FOlprr — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 16, 2021

Pogoda w Warszawie

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w drugiej połowie nocy porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nieznacznie spadnie.

Prognozy na czwartek

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju. Miejscami, głównie na północy kraju, przelotne opady deszczu. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -1 st. na południowym wschodzie do 6 st. na północnym zachodzie i nad morzem, rejonach podgórskich Karpat spadki temperatury do -3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 9 st., na Pomorzu Zachodnim do 10 st. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h.

aml/PAP