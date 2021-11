73-letni mężczyzna i jego 75-letnia pasażerka trafili do szpitala po wypadku, do którego doszło na drodze S5 w okolicy Kościana. Auto wjechało do rowu i dachowało, bo kierowca próbował przegonić podróżującego w pojeździe kota. Zwierzę zbiegło z miejsca zdarzenia.