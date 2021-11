Według dotychczasowych ustaleń, Emad al Swealmeen nie był znany policji ani kontrwywiadowi, jednak w śledztwie mogą jeszcze pojawić się nowe szczegóły.

ZOBACZ: Irak. Reakcje po ataku na rezydencję premiera Kazimiego

Jak poinformowała policja, niedoszły zamachowiec wniósł bombę domowej roboty ze sobą do taksówki i poprosił o zawiezienie go do Liverpool Women's Hospital. O godz. 10:59 - tuż po tym, jak taksówka podjechała pod placówkę - doszło do eksplozji. Stało się na chwilę przed dwiema minutami ciszy, którymi w niedzielę w Wielkiej Brytanii oddawano pamięć poległym żołnierzom.

Policja przeszukała nieruchomości

W momencie wybuchu kierowca był w samochodzie, ale zdążył wyskoczyć z niego i doznał tylko niewielkich obrażeń. Jak napisała w mediach społecznościowych żona Davida Perry'ego, to "istny cud, że on żyje".

Al Swealmeen wsiadł do taksówki na Rutland Avenue, gdzie w przeszłości mieszkał. Policja przeszukała dotychczas dwie nieruchomości w Liverpoolu - jedna znajduje się właśnie na Rutland Avenue, a drugą jest jego ostatnie miejsce zamieszkania przy Sutcliffe Street.

Pod tym adresem aresztowano trzech z czterech zatrzymanych w tej sprawie osób. Policja nie ujawniła na razie ich personaliów, ale oświadczyła, że uważa, iż byli wspólnikami al Swealmeenena.

Podwyższony poziom zagrożenia w Wielkiej Brytanii

W związku z niedoszłym zamachem w Liverpoolu oraz niedawnym zabójstwem posła Davida Amessa, którego dokonał obywatel brytyjski somalijskiego pochodzenia, w poniedziałek podniesiono w Wielkiej Brytanii poziom zagrożenia terrorystycznego ze "znaczącego" na "poważny", czyli z trzeciego na czwarty w pięciostopniowej skali.