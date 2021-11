Nie cichną głosy krytyki po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Alaksandrem Łukaszenką. Zdaniem wielu rozmowa ta przyczyniła się do legitymizacji władzy białoruskiego dyktatora. Taką ocenę przedstawia m.in. niezależny białoruski politolog Waler Karbalewicz.

Waler Karbalewicz, który uważa, że dzięki rozmowie z Merkel "Łukaszenka osiągnął to, czego chciał", zostając "praktycznie ponownie uznany za prezydenta" i legalnego przedstawiciela białoruskiej władzy – cytuje go portal Merkur.

We wtorek Omid Nouripour, rzecznik Zielonych w Bundestagu ds. polityki zagranicznej, ostro skrytykował Merkel za podjęcie kontaktu z Łukaszenką. Określił to wydarzenie jako "katastrofalne" i podkreślił, że "istnieje bardzo jasna polityka, uzgodniona na forum Rady Europejskiej, że Łukaszenka nie jest uznawany za prawowitego prezydenta Białorusi". Merkel swoim działaniem "kompletnie pokrzyżowała te plany, przyczyniając się do uznania i legitymizacji władzy Łukaszenki". - Ci nieliczni ludzie, którzy teraz stoją na zimnie, nie stanowią głównego problemu. Problemem jest tu próba szantażu – podkreślił Nouripour.

"Konieczne jest poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań"

W obronie niemieckiej kanclerz wypowiedział się Alexander Dobrindt, jeden z prominentnych polityków chadeckiej CSU. - Konieczne jest poszukiwanie dyplomatycznych rozwiązań, zwłaszcza w czasach kryzysu – powiedział we wtorek w Berlinie. Wyraził przypuszczenie, że Merkel w trakcie rozmowy mogła "również wyraźnie pokazać Łukaszence możliwe konsekwencje jego działań".

Krytyczne i sceptyczne komentarze popłynęły także z Polski, której nie spodobało się załatwianie tak ważnej sprawy "ponad jej głową" – podkreśla Merkur.

