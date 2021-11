W ramach kampanii profrekwencyjnej rząd uruchomił konkursy z nagrodami finansowymi, by zachęcać gminy do mobilizacji mieszkańców do szczepienia się przeciw COVID-19. Konkurs na Najbardziej Odporną Gminę obejmował kilka kategorii – ogólnokrajową oraz pozostałe, z uwzględnieniem liczby mieszkańców – odpowiednio do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys.

W kategorii ogólnopolskiej nagroda przysługuje gminie Podkowa Leśna w woj. mazowieckim, gdzie w pełni zaszczepiło się 70,24 proc. mieszkańców. Z kolei wśród dużych gmin (powyżej 100 tys. mieszkańców) najlepiej wypadła Warszawa, gdzie zaszczepiło się 68,79 proc. Trzaskowski: nagrodę wydamy na dalszą walkę z pandemią "#WarszawaSzczepi i jest pod tym względem w ścisłej czołówce wśród największych miast w Polsce. W pełni zaszczepionych jest już niemal 69 proc. mieszkańców. Dlatego w rządowym konkursie otrzymamy 1 mln zł nagrody - przeznaczymy ją na dalszą walkę z pandemią" - zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak doprecyzował, chodzi o działania związane "ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społecznych tej choroby". - Środki skierujemy między innymi na wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla osób, które mierzą się z kryzysami spowodowanymi pandemią - w tym izolacją społeczną – poinformował Trzaskowski. #WarszawaSzczepi i jest pod tym względem w ścisłej czołówce wśród największych miast w Polsce. W pełni zaszczepionych jest już niemal 69% mieszkańców. Dlatego w rządowym konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" otrzymamy 1 mln zł nagrody - przeznaczymy ją na dalszą walkę z pandemią. pic.twitter.com/vmdmWwkko6 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 15, 2021 Ze średnich gmin (od 30 do 100 tys. mieszkańców) najwyżej uplasowały się: Piaseczno na Mazowszu (65,16 proc. zaszczepionych), Luboń w Wielkopolsce (63,61 proc.) i Pruszków w woj. mazowieckim (63,16 proc.). Wronki najlepsze spośród małych gmin W kategorii małe gminy do nagrody uprawnionych jest ponad 40 gmin, na czele których - oprócz mazowieckiej Podkowy Leśnej - są: gmina Wronki w Wielkopolsce, gdzie zaszczepiło się 70,16 proc. mieszkańców oraz Ustronie Morskie w woj. zachodniopomorskim, gdzie zaszczepiło się 69,95 proc. mieszkańców. Zgodnie z regulaminem, zwycięskie gminy muszą złożyć wnioski o odbiór nagrody do 17 listopada.

wka/PAP, polsatnews.pl