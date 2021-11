"Megapająk" z Australii. Jest w stanie przebić ludzki paznokieć

"Pająka otrzymaliśmy w nieopisanym żadną informacją pojemniku do przechowywania żywności typu Tupperware" - podał w oświadczeniu australijski ogród zoologiczny. "To największy tego typu pająk, jaki dotychczas znalazł się w naszych zbiorach" - dodał przedstawiciel schroniska, które znajduje się około 50 km na północ od Sydney.

Według Muzeum Australijskiego w Sydney okazy tego gatunku pająka na ogół mają od 1 do 5 cm długości.

"Ten pająk jest wielki i jeżeli tylko zdołamy namówić społeczeństwo, by przekazywało nam więcej takich okazów, to uda nam się ocalić więcej istnień" - mówił Michael Tate, edukator ogrodu zoologicznego.

"Chcielibyśmy mieć więcej takich ogromnych okazów jak ten, ponieważ produkują one dużo jadu" - tłumaczył edukator. Australian Reptile Park przekazało, że zamierza pobrać jad od podarowanego pająka, by wykorzystać go do wytworzenia surowicy przeciwjadowej.

Jak zauważa CNN, znaleziony okaz nie jest największym australijskim pająkiem. Do największych należą tam tarantule. Występujący na północy kontynentu gatunek selenocosmia crassipes może mierzyć 6 cm długości, a wraz z odnóżami nawet do 16 cm - dodaje amerykańska stacja informacyjna.

dk/PAP, polsatnews.pl