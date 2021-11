Mamy 16 590 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (3213), lubelskiego (1830), małopolskiego (1303), śląskiego (1101), dolnośląskiego (1085), wielkopolskiego (1014), kujawsko-pomorskiego (1006), łódzkiego (1001), pomorskiego (976),warmińsko-mazurskiego (787), podlaskiego (724), podkarpackiego (702), zachodniopomorskiego (672), świętokrzyskiego (405), opolskiego (310), lubuskiego (277). 184 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 212 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 3 230 634/79 161 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby zaszczepiono 63 575 osób, a łącznie wykonano 39 971 172 iniekcji. W pełni zaszczepionych jest 20 159 697 Polaków.

Dzienny raport o koronawirusie

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 20 203 łóżka i 1823 respiratory.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 449 589 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 mln 827 tys. 027 zakażonych.

W szpitalach przebywa obecnie 14 906 pacjentów z COVID-19, w tym 1207 chorych podłączonych jest do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 9 listopada, w szpitalach było 11 010 chorych z COVID-19, w tym 914 pod respiratorami.



Dwa tygodnie temu, 2 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane są 7550 osoby, w tym 634 pod respiratorami.

W ciągu doby wykonano ponad 82,7 tys. testów na koronawirusa.

Najbardziej Odporna Gmina w Polsce

W ramach kampanii profrekwencyjnej rząd uruchomił konkursy z nagrodami finansowymi, by zachęcać gminy do mobilizacji mieszkańców do szczepienia się przeciw COVID-19. Konkurs na Najbardziej Odporną Gminę obejmował kilka kategorii – ogólnokrajową oraz pozostałe, z uwzględnieniem liczby mieszkańców – odpowiednio do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys.

Podkowa Leśna, leżąca na Mazowszu, została Najbardziej Odporną Gminą w rządowym konkursie promującym szczepienia przeciw Covid-19. Preparat przyjęło tam 70,24 proc. mieszkańców. W kategorii ogólnopolskiej nagroda przysługuje gminie Podkowa Leśna w woj. mazowieckim, gdzie w pełni zaszczepiło się 70,24 proc. mieszkańców. Z kolei wśród dużych gmin (powyżej 100 tys. mieszkańców) najlepiej wypadła Warszawa, gdzie zaszczepiło się 68,79 proc.





Ze średnich gmin (od 30 do 100 tys. mieszkańców) najwyżej uplasowały się: Piaseczno na Mazowszu (65,16 proc. zaszczepionych), Luboń w Wielkopolsce (63,61 proc.) i Pruszków w woj. mazowieckim (63,16 proc.).

W kategorii małe gminy do nagrody uprawnionych jest ponad 40 gmin, na czele których - oprócz mazowieckiej Podkowy Leśnej - są: gmina Wronki w Wielkopolsce, gdzie zaszczepiło się 70,16 proc. mieszkańców oraz Ustronie Morskie w woj. zachodniopomorskim, gdzie zaszczepiło się 69,95 proc. mieszkańców.

Kraska: rząd nie planuje dodatkowych obostrzeń

Pytany w poniedziałek o ewentualne wprowadzenie obostrzeń w powiatach, gdzie jest najwięcej przypadków zachorowań na COVID-19, Kraska poinformował, że obecnie wprowadzenie dodatkowych obostrzeń nie jest planowane.

- W tej chwili głównie koncentrujemy się na egzekwowaniu obostrzeń – dodał wiceminister zdrowia.

Minister zapewnił równie, że rząd nie planuje dodatkowych obostrzeń w powiatach, gdzie jest najwięcej przypadków zachorowań na COVID-19.

