Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (3507), śląskiego (1290), lubelskiego (1225), małopolskiego (1172), wielkopolskiego (1036), dolnośląskiego (803), łódzkiego (743), podkarpackiego (724), zachodniopomorskiego (694), pomorskiego (643), podlaskiego (631), kujawsko-pomorskiego (492), warmińsko-mazurskiego (433), opolskiego (345), lubuskiego (261), świętokrzyskiego (256).

187 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W szpitalach przebywa obecnie12 419 pacjentów z COVID-19, w tym 1063 chorych podłączonych jest do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu hospitalizowano 8897 osób z koronawirusem, a dwa tygodnie temu - 6175. Równo rok temu było ich w szpitalach 21 899.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 18 216 łóżek i 1639 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 410 504 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 774 179 zakażonych.

Tydzień temu, 5 listopada, w szpitalach było 8897 chorych z COVID-19, w tym 742 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 29 października hospitalizowano 6175 osób, a z respiratorów korzystało 521 chorych.

Natomiast równo rok temu w szpitalach leczono na COVID-19 21 899 pacjentów. W całym kraju przygotowanych było wtedy 33 662 łóżka, zajętych 2008 respiratorów, a 593 pozostawały wolne.

Ile testów wykonano?

Łącznie wykonano niemal 40 mln szczepień

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19 podano 39 mln 854 tys. 41 dawek - wynika z najnowszych danych udostępnionych w sobotę na stronach rządowych.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 20 mln 134 tys. 376 osób. Podano już także 1 mln 233 tys. 491 dawek przypominających.

Łącznie do Polski dostarczono 75 mln 286 tys. 960 dawek, z których 41 mln 997 tys. 895 dotarło do punktów szczepień. Dzienna liczba szczepień wyniosła 91 tys. 351.

Zutylizowano dotąd w sumie 594 tys. 507 dawek szczepionki. Zgłoszono 16 tys. 16 niepożądanych odczynów; większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie odnotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy

Certyfikat covidowy wydłużony o rok po przyjęciu trzeciej dawki

Ministerstwo Zdrowia wydłuża ważność certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepienia. Dokument będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.



- Wydłużenie okresu ważności certyfikatu dokonujemy w oparciu o rekomendację Rady Medycznej. Trzecie szczepienie jest na tyle istotne dla budowy naszej odporności, że pozwoliliśmy sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych do wejścia do grona osób chronionych przez szczepienia – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.