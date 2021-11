Co najmniej 100 tys. zł zarobili organizatorzy antysemickiego marszu w Kaliszu - poinformowali we wtorek na konferencji prasowej przedstawiciele Porozumienia Jarosława Gowina, którzy skierowali do kaliskiego Urzędu Skarbowego wniosek o skontrolowanie dochodów uzyskanych przez organizatorów marszu Wojciecha O. i Marcina O.