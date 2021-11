Greccy śledczy rozwiązali sprawę tajemniczego zabójstwa sprzed 12 lat, do którego doszło w regionie Tesalia. Gdy wprowadzili do policyjnego systemu DNA podejrzanego o niedawne zabójstwo własnej matki chrzestnej, okazało się, że występuje ono w sprawie innego mordu. Śledczy z zaskoczeniem odkryli, że ofiarą była matka... adwokata sprawcy, który broni go w obecnej sprawie o zbrodnię.