Policjanci po latach wrócili do sprawy zabójstwa mężczyzny, którego ciało odnaleziono w jeziorze Świętajno w okolicach w Raciboru (woj. warmińsko-mazurskie). Śledczy ustalili, że za zbrodnią stoi 42-latek. Mężczyzna został aresztowany. W chwili zabójstwa miał 27 lat.

Ciało zabitego mężczyzny zostało odnalezione przez wędkarzy w maju 2008 roku. Wędkarze natrafili na zwłoki, które leżały na dnie jeziora Świętajno.

"Jak się okazało ciało leżało w wodzie na tyle długo, że jego rozkład utrudniał identyfikację osoby. Dokonane ustalenia wskazywały, że mogło dojść do zabójstwa mężczyzny. Śledczy apelowali wówczas do lokalnej społeczności o wszelkie informacje, które mogłyby przyczynić się do ustalenia tożsamości ofiary. Niestety bezskutecznie" - poinformowała warmińsko-mazurska policja.

Ustalono tożsamość ofiary

Policjanci wrócili do sprawy po latach, w związku z podejrzeniami, że ciało mogło należeć do 42-letniego, zaginionego mężczyzny z powiatu ostrołęckiego śledztwo zostało wznowione. Za pomocą najnowocześniejszych badań udało się ustalić tożsamość mężczyzny. Śledczy ustalali także tożsamość podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Goworowo (pow. ostrołęcki).

"Jak ustalili szczycieńscy śledczy do zabójstwa doszło 28 września 2007 r. na terenie miejscowości Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie). Wówczas sprawca tej zbrodni miał zaledwie 27 lat, a motywy jego działania wynikały z prywatnych relacji z ofiarą" - informuje policja.

Sąd Rejonowy w Szczytnie orzekł o tymczasowym areszcie dla 41-latka. Mężczyzna przyznał się do winy. Za zabójstwo grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie.

