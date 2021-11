Około 28 proc. wyborców Republikanów w USA wierzy, że były prezydent Donald Trump może wrócić do władzy na skutek kampanii prawnej jeszcze przed końcem 2021 roku. Tak wynika z badań YouGov i "The Economist" na próbie 1,5 tys. Amerykanów. Badania wskazują, że w ciągu minionego miesiąca odsetek ten wzrósł. W skali wszystkich wyborców liczba tych wierzących w możliwość powrotu Trumpa wynosi 16 proc.

Badania pokazują, że 16 proc. amerykańskich wyborców i 28 proc. wyborców Republikanów, wierzy w powrót Trumpa do władzy. Są oni przekonani, mimo braku jakichkolwiek dowodów, że Donald Trump został pozbawiony władzy na skutek oszustwa wyborczego, czy też, jak jest to często ujmowane, "okradziony ze zwycięstwa". Miesiąc wcześniej w podobnym badaniu odsetek ten wynosił 22 proc.

Donald Trump: zobaczymy

Ok. 13 proc. wyborców Republikanów odpowiedziało w ankiecie YouGov, że jest "bardzo możliwe", że Trump wróci do władzy w 2021 roku, a kolejne 15 proc. - że jest "trochę możliwe". Najwięcej głosów dostaje jednak przekonanie, że powrót byłego prezydenta jest "zupełnie nieprawdopodobny" - głosuje tak 42 proc. wyborców Republikanów i 79 proc. zwolenników Demokratów.

Trump miał powiedzieć bliskim współpracownikom latem, że odzyska władzę jeszcze w tym roku. Było to związane z rozpoczętą przez niego kampanią prawną, mającą na celu odwrócenie wyników wyborów. We wrześniu w prawicowej stacji Real America's Voice na pytanie, czy wróci do władzy, odpowiedział: "zobaczymy". - Było ogromne oszustwo wyborcze. Codziennie dowiadujemy się o nim więcej i zobaczymy, co się wydarzy - powiedział.

Decyzja po wyborach uzupełniających

Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2021 roku. Zdobył 306 głosów Kolegium Elektorów wobec 232 głosów na Donalda Trumpa. Wcześniej w wyborach powszechnych wygrał przewagą 7 mln głosów. W styczniu 2021 roku zwolennicy Trumpa wierzący w spisek wyborczy doprowadzili do zamieszek znanych jako szturm na Kapitol.

Donald Trump może kandydować w kolejnych wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2024 roku. O swojej decyzji w tej sprawie ma poinformować po wyborach uzupełniających w roku 2022.

pdb/Daily Mail