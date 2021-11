Koszmarny wypadek pod Goleniowem (woj. zachodniopomorskie). 25-letni kierowca przeżył zderzenie z drzewem, które rozdarło jego bmw na strzępy. Mężczyzna po wstępnym zaopatrzeniu został przewieziony do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielę około południa.

Wypadek wydarzył się we wsi Budzień w gminie Stepnica w powiecie goleniowskim (woj. zachodniopomorskie) w niedzielę.

Wypadł z drogi i uderzył w drzewo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sygnał o zdarzeniu o godz. 12:49 - poinformował mł. asp. Dariusz Schacht.

Strażacy zostali zaalarmowani o uderzeniu samochodu osobowego w drzewo na drodze wojewódzkiej nr 111 z Goleniowa do Wolina w okolicach miejscowości Budzień.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu zabezpieczono teren prowadzonych działań, przeprowadzono rozpoznanie i ustalono, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo" - podała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Goleniowa.

Pojazdem podróżowała jedna osoba, był to mężczyzna w wieku 25 lat. Przytomny poszkodowany po wstępnym zaopatrzeniu przez przybyłych na miejsce strażaków, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który następnie przetransportował go do szpitala - podał mł. asp. Schacht.

Auto zostało kompletnie roztrzaskane

W akcji ratunkowej brały udział trzy zastępy straży pożarnej z JRG Goleniów oraz OSP Stepnica i Krępsko. Na miejsce przyjechała policja i pogotowie ratunkowe.

Straż po żarna opublikowała zdjęcia miejsca wypadku, z których wynika, że auto kierowane przez 25-latka po zderzeniu z drzewami zostało dosłownie rozerwane i rozpadło się na części. Oderwało się m.in. koło oraz duży fragment karoserii.

Po wypadku droga nie została zablokowana.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Pod wpływem uderzenia auto zostało rozerwane na strzępy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Bmw zostało całkowicie zniszczone.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży pożarnej.

