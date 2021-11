Francuski prezydent Emmanuel Macron i prezydent Rosji Władimir Putin zgodzili się co do potrzeby deeskalacji kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi, nawet jeśli dwaj przywódcy nie osiągnęli zgody co do początków kryzysu - powiedział w poniedziałek urzędnik francuski cytowany przez agencję Reutera.