- Mówiliśmy, że kwestia Nord Stream 2, to kwestia solidarności europejskiej. Nie zgadzaliśmy się na to, by ten gazociąg powstawał. Znaleźliśmy się w sytuacji, że zanim on jeszcze powstał, to stał się on przedmiotem szantażu energetycznego, co potwierdziły wysoko postawione źródła rządu Federacji Rosyjskiej - mówił Michał Kurtyka na antenie Polsat News. Jak podkreślał," gazu ma być mniej dopóki Nord Stream 2 nie zostanie ukończony" i właśnie to spowodowało wzrost cen.

Minister klimatu i środowiska podkreślał, że rynek w Europie "domykany jest ceną gazu".

ZOBACZ: Wyższe ceny prądu. Jacek Sasin: podwyżka cen energii jest nieuchronna

Prowadzący program Marcin Fijołek pytał swojego gościa o ewentualne rekompensaty za podwyżki. Kurtyka odpowiadał, że jego resort skierował do wykazu prac Rady Ministrów ustawę "wspierającą odbiorców wrażliwych".

- To są odbiorcy, którzy są zagrożeni ubóstwem energetycznym, którzy jednocześnie spełniają dwa warunki - udział kosztów mediów energetycznych w ich budżetach jest znaczący, a z drugiej strony ich zużycie energii jest związane z tym, że mieszkają w domu, który jest gorzej ogrzewany - mówił minister. Pytany ile proc. odbiorców dotyczy problem, odpowiadał, że jest to ok. 6-7 proc.

- Pamiętajmy, że jeśli chodzi o system akceptacji cen w Polsce, to jest on oparty o Urząd Regulacji Energetyki. Jego prezes będzie rozpatrywał wnioski taryfowe, zobaczymy co będzie dalej - mówił Kurtyka.

40 proc. podwyżki?

Na Towarowej Giełdzie Energii ceny dostaw energii elektrycznej na przyszły rok są wyższe o prawie połowę od tych na początku roku.

- Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała we wtorek szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak.

Jak przekazał w ubiegłym tygodniu prezes Enei Paweł Szczeszek, firma będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię dla gospodarstw domowych i byłaby zainteresowana jej wzrostem o blisko 40 proc. Również Tauron – jak mówił podczas wtorkowej dyskusji w Katowicach prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja – przygotowuje obecnie wniosek taryfowy, uwzględniający "obiektywne czynniki" warunkujące oczekiwany wzrost cen prądu. Prezes nie zdradził, o jaką podwyżkę zamierza wnioskować Tauron.

- Proszę pozwolić nam popracować w ciszy i spokoju, bo podgrzewanie atmosfery mówiąc, że to będzie 40 proc. (podwyżki – red.) jest w tym momencie trochę niezasadne - dlatego, że musimy obejrzeć co spółki przyniosły we wnioskach taryfowych – tłumaczyła dyrektor Małgorzata Kozak.

