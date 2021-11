- Kiedy słyszymy oskarżenia pod naszym adresem chcę wszystkim powiedzieć: zajmijcie się swoimi wewnętrznymi problemami, nie przerzucajcie na nikogo własnych spraw, które rozwiązywać powinny wasze resorty o odpowiednich kompetencjach - powiedział Putin w wywiadzie telewizyjnym.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Władimir Putin: Rosja nie ma nic wspólnego z kryzysem

Dodał następnie: "jednak gotowi jesteśmy pomóc na wszelkie sposoby w uregulowaniu sytuacji, jeśli oczywiście coś będzie od nas zależeć".

Powtórzył zapewnienie, że Rosja "nie ma żadnego związku" z sytuacją na granicy białoruskiej.

Putin: o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy dowiedziałem się z mediów

To kraje zachodnie - zdaniem Putina - "same są winne tego kryzysu (...). Same stworzyły warunki do tego, by pojechały do nich tysiące, setki tysięcy ludzi" - oświadczył.

ZOBACZ: Hiszpania. Media: to, czy podczas zimy będziesz mieć światło i ogrzejesz dom, zależy od Putina

Prezydent Rosji oznajmił także, że nie omawiał sytuacji na granicy Białorusi z jej przywódcą Alaksandrem Łukaszenką.

Przekazał, że dowiedział się o niej z mediów.

rsr/PAP