Tomasz Trela w "Graffiti": na granicy stoi Putin

- To jest taka bardzo mocna i wyrazista prowokacja ze strony Łukaszenki, a tak naprawdę ze strony Putina. Ja nie mam wątpliwości, że za wszystkim stoi Putin, a Łukaszenko jest tylko wykonawcą jego woli - wyjaśnił.

W poniedziałek duża grupa migrantów zgromadziła się na granicy Białorusi z Polską. Resort obrony narodowej poinformował, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie.

"Z tą głupią opozycją nie ma co gadać"

Liderzy Lewicy Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń zaapelowali w poniedziałek do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Lewica chce się aktywnie włączyć w rozwiązywanie problemów na granicy. Trela powiedział, że partia rządząca utrudnia opozycji współpracę w tej sprawie.

- Terlecki powiedział, że z tą głupią opozycją nie ma co gadać. Więc jak my mamy rozmawiać? Jakie forum mamy znaleźć żeby zaproponować rozwiązanie tej sytuacji? - zapytał poseł Lewicy.

Specjalne posiedzenie Sejmu

We wtorek zbierze się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym parlamentarzyści będą dyskutować o problemie migracyjnym. Trela zapewnił, że ze strony opozycji będzie jednoznaczny, spokojny i perspektywiczny głos w tej sprawie.

- Uważamy, że na granicy trzeba stawiać nie tyle mur, co trzeba stawiać mur z potężnej działalności dyplomatycznej. Nie wykorzystaliśmy Unii Europejskiej - powiedział poseł.

- Będziemy pytać Jarosława Kaczyńskiego - ministra ds. bezpieczeństwa, co zrobił żeby polska granica była szczelna - wskazał.

Gdzie jest polski wywiad?

Według informacji niemieckiego dziennika "Bild" przemytnicy na polsko-białoruskiej granicy działają według białoruskiego planu "ataku na UE", który popierają prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan.

- Mamy wywiad, mamy kontrwywiad. Nasze służby powinny działać. My nie powinniśmy w takiej sytuacji otrzymywać informacji od niemieckich dziennikarzy, tylko od polskich służb - wskazał poseł.

Pomoc UE

Urzędnik niemieckiego MSW Stephan Mayer wyraził pogląd, że Niemcy mogłyby "bardzo szybko wysłać siły policyjne dla wsparcia Polski, jeśli wyraziłaby ona takie życzenie". Zdaniem Tomasza treli, jeżeli Niemcy oferują nam pomoc i chcą wysłać do nas policjantów, to my powinniśmy tę pomoc przyjąć.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od wtorku, od godz. 7 rano, do odwołania, zawieszony zostanie ruch graniczny na drogowym przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy jak i towarowy.

mad/Polsat News