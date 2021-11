"No walnął w drzewo. I co? Niech rzuci kamieniem każdy, kto w życiu nie uderzył w drzewo po pijaku" - wpis o tej treści pojawił się w sobotę na tweeterowym koncie prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Skomentowano tak doniesienia o wypadku, w którym - według lokalnych mediów - uczestniczył nietrzeźwy syn Grzymowicza. Nie wiadomo, czy doszło do włamania na profil prezydenta.

Do wypadku, w którym miał uczestniczyć nietrzeźwy syn prezydenta Olsztyna, doszło 28 października. Auto wjechało do przydrożnego rowu, a następnie uderzyło w drzewo przy alei Warszawskiej.

- Interweniujący policjanci zaraz po podejściu do kierującego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,7 promila alkoholu w organizmie 36-letniego mieszkańca Olsztyna - powiedział sierż. szt. Andrzej Jurkun z olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji.

Sprawcy wypadku grożą dwa lata więzienia

Mężczyzna nie wymagał hospitalizacji, więc został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Mundurowi poinformowali, że po zakończeniu czynności 36-latek został zwolniony. Kierowca stracił prawo jazdy, a jego pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu. Odpowie za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości.

- Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenia drogowe - podsumował sierż. szt. Andrzej Jurkun.

O tym, że pijanym kierowcą był syn prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, poinformował serwis ukiel.info. Policjanci nie odpowiedzieli jednak na pytania Interii dotyczące tożsamości 36-latka.

Tajemnicze wpisy na koncie prezydenta Olsztyna. "Walnął w drzewo. I co?"

W sobotni wieczór 13 listopada na tweeterowym koncie Piotra Grzymowicza pojawiła się jednak seria wpisów dotyczących wypadku sprzed ponad dwóch tygodni. "No walnął w drzewo. I co? Niech rzuci kamieniem każdy, kto w życiu nie uderzył w drzewo po pijaku" - głosi jeden z nich.

Szanowny Panie Prezydencie @grzymowicz radzę zastanowić się nad treściami które Pan publikuje, szczególnie w kontekście ostatnich dramatycznych wypadków w Olsztynie w których giną ludzie. #StopPijanymKierowcom pic.twitter.com/Qax6MkGOff — Michał Wypij (@michalwypij) November 13, 2021

Treść innego tweeta to: "!". Na uwagę internauty, że prezydent Olsztyna "w końcu zaczął odpisywać", z konta Grzymowicza odpowiedziano: "Nie" oraz "Nawet jakby wjechał, to kto by go miał zatrzymać?".

Twitter

Inny użytkownik Twittera ocenił, że powyższe wpisy musiały być "włamem na konto", bo "prezydent Olsztyna niewiele udziela się" w tym serwisie społecznościowym, a "poza tym mimo wszystko nie napisałby takiej głupoty". Z konta Piotra Grzymowicza odpisano: "Tak! Drzewo, które zostało uszkodzone się włamało".

Dwa wypadki w Olsztynie

Wpisy zostały usunięte przed publikacją tego artykułu. Nie wiadomo, czy ktoś przejął kontrolę nad kontem prezydenta Olsztyna, czy też tweety faktycznie są jego autorstwa.

Wypadek, w którym miał uczestniczyć syn Piotra Grzymowicza, to inne zdarzenie niż tragedia na ulicy Bałtyckiej. Również w Olsztynie, lecz 11 listopada, zginęła 23-latka i jej starszy o dwa lata brat po tym, jak w ich samochód wjechało inne, rozpędzone auto.

wka/ sgo/polsatnews.pl/Interia