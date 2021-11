Syryjskie linie lotnicze Cham Wings Airlines z powodu napięć na białorusko-polskiej granicy zawieszają loty do Mińska - przekazał przewoźnik w sobotę w oświadczeniu.

- Jako że większość pasażerów Cham Wings latających do Mińska to Syryjczycy (...), linie lotnicze Cham Wings Airlines podjęły decyzję, by dziś, w dniu 13 listopada, zawiesić swoje loty na międzynarodowe lotnisko w Mińsku - poinformował przewoźnik. W oświadczeniu zaznaczono, że całkowita rezygnacja z obsługi połączenia podyktowana jest faktem, że lioniom trudno wskazać faktyczna motywację pasażerów.

Decyzję linii skomentował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. "Syryjskie linie lotnicze Cham Wings zawieszają loty do Mińska. To linia, z której masowo korzystali migranci przybywający na Białoruś. Dobrze, że ta droga będzie zamknięta. Dyplomacja w działaniu" - napisał na Twitterze.

Tysiące migrantów, sprowadzonych przez białoruski reżim, przebywa na terenach przygranicznych z zamiarem przedostania się do Polski, a tym samym na terytorium UE. Unia Europejska oskarża Białoruś o celowe sprowadzanie ludzi do Europy Wschodniej z wizami turystycznymi, a następnie przemycanie ich na Zachód.

