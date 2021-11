W nocy w rejonie Wólki Terechowskiej k. Czeremchy żołnierze białoruscy zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą - podała w sobotę SG. Doszło także do próby przekroczenia granicy przez ok. 100 migrantów; dostali oni od Białorusinów gaz łzawiący, którego użyto wobec polskich funkcjonariuszy. Wcześniej w okolicy znaleziono ciało ok. 20-letniego Syryjczyka.