Pełną informację o nowych zakażeniach, z podziałem na województwa, oraz dane dotyczące ofiar śmiertelnych z ostatniej doby resort zdrowia poda o godzinie 10.30.

Tydzień temu - 3 listopada - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 429 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa; zmarło 124 chorych.



Co z obostrzeniami?

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany we wtorek na antenie Radia Plus o to, czy rząd planuje wprowadzić kolejne obostrzenia powiedział, że na razie trend zachorowań jest obserwowany. Dodał, że wykresy, krzywe zachorowań wyglądają podobnie do tych ubiegłorocznych, ale tegoroczne są na "dużo niższym poziomie".

Andrusiewicz podał, że obserwując skalę zakażeń z tygodnia na tydzień w woj. lubelskim i podlaskim wzrosty "ujmując dzień dzisiejszy wyhamowały do poziomu poniżej 10 proc." - Oznacza to, że te oba województwa raczej są już przy szczycie tej czwartej fali, a pozostałe województwa jeszcze są w tym trendzie wzrostowym - powiedział.

ZOBACZ: Odwiedziny w szpitalach w czasie epidemii Covid-19. Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i GIS

Andrusiewicz przypomniał, że obecnie otwartych jest 18 szpitali tymczasowych. Dodał, że wkrótce planowane jest otwarcie szpitala w Płocku i jeszcze w tym miesiącu tymczasowego Szpitala Narodowego w Warszawie. Jak dodał, resort planuje, by w najbliższym czasie działały w Polsce 22 szpitale tymczasowe.

zma/Polsatnews.pl