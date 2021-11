"Uszczelnienie polskiej granicy to nasz interes narodowy. Ale dzisiaj zagrożona jest stabilność i bezpieczeństwo całej UE" - zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, "hybrydowy atak reżimu Łukaszenki jest wymierzony w nas wszystkich". "Nie damy się zastraszyć i będziemy bronić pokoju w Europie z naszymi partnerami z NATO i UE" - zapewnił szef rządu.

Sealing the polish border is our national interest. But today the stability and security of the entire EU is at stake. This hybrid attack of Lukashenko’s regime is aimed at all of us. We will not be intimidated and will defend peace in Europe with our partners from NATO and EU.