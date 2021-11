Australijski organ Ministerstwa Zdrowia prowadzący rejestr produktów leczniczych (TGA) wydał wstępne zezwolenie na złożenie wniosku o rejestrację dla nowego produktu AstraZeneki, co jest pierwszym krokiem do wprowadzenia go do obrotu.

Jeśli lek o nazwie Evusheld zostanie zarejestrowany, będą mogli go przyjąć obywatele powyżej 18 roku życia.

Evusheld to mieszanka dwóch przeciwciał monoklonalnych, tixagevimabu i cilgavimabu.

Jest to pierwszy w Australii produkt leczniczy przeciw Covid-19 inny niż szczepionka.

Australijskie Ministerstwo Zdrowia informuje, że Evusheld nie powinien być przyjmowany w zastępstwie szczepienia.

Podkreśla także, że wstępne zezwolenie na rejestrację zostało wydane po rozważeniu danych naukowych oraz w związku z poważną sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju

