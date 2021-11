- Ja traktuję to jako twórcze podejście i dyskusję w niecodzienny, nietypowy sposób. Nie wiem czy to kogoś może oburzać. Dobrze, że te tweety nie są cały czas takie same, w urzędniczej nowomowie, tylko mają w sobie coś - powiedział w "Graffiti" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, komentując najnowsze tweety biura prasowego NBP.

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał wiceministra Waldemara Budę o to, czy ostatnie wpisy Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego w mediach społecznościowych są poważne.

Kto jest „kierownikiem polowania”? Podpowiedź: dał sygnał i uruchomił wielką falę ataków na Narodowy Bank Polski. — Biuro Prasowe NBP (@BiuroNbp) November 7, 2021

- Wydaje mi się, że to nie wpływa na wyniki finansowe, makroekonomii, makropolityki. Ja traktuję to jako twórcze podejście i dyskusję w niecodzienny, nietypowy sposób. Nie wiem czy to kogoś może oburzać. Dobrze, że te tweety nie są cały czas takie same, w urzędniczej nowomowie, tylko mają w sobie coś. Jest taki frontalny atak na prezesa NBP i widzimy, że ta sprawa chce być wykorzystywana politycznie. Niektórzy oczekują, że będzie to mechanizm zysku politycznego. Ja bym nie robił z tego jakiegoś problemu - powiedział wiceminister.

- Jak się atakuje politycznie instytucję, która polityczną nie jest to ciężko nie oczekiwać takich odpowiedzi. Ci wszyscy, którzy atakują powinni sobie zdawać sobie z tego sprawę. Dzisiaj mamy zaczepkę w drugą stronę "ze smaczkiem" i nagle jest jakiś problem. Jak Donald Tusk wychodzi i łaja prezesa, inni atakują go to jest wszystko dobrze. Jak w konkurencyjnej stacji z ramówki nie schodzi prezes Glapiński i jest non atakowany, to jest wszystko dobrze, a jak grzecznego tweeta z humorem wrzuci biuro komunikacji to jest problem. Traktujmy się poważnie. Umówmy się, że każdy ma prawo do komunikacji informacji w sposób, który wybrał. Jeżeli ma to humor i smaczek, to ja bym się nie obrażał - podkreślił Buda.

Wiceminister odniósł się do komentarzy internautów, którzy twierdzą, że quiz opublikowany przez Biuro Prasowe NBP powinien dotyczyć wysokości inflacji w kolejnych miesiącach.

- Proszę zobaczyć sytuację na Litwie, Łotwie i w Niemczech. Na Łotwie to ponad 8 procent. Inflacja jest miarą momentu, w którym jesteśmy. Było jasne, że jeżeli na rynku będzie dużo pieniędzy w związku z tarczami, wybuchem konsumpcji, a produkcja była ograniczona, to trzeba było się z tym liczyć - dodał wiceminister.

Waldemar Buda w "Graffiti": nie dam sobie ręki uciąć

Prowadzący zapytał Waldemara Budę, czy do Polski dotrą w tym roku pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Polski plan odbudowy powinien zostać zaakceptowany przez UE do połowy listopada.

- Ciężko mówić o datach, jeżeli one są niezależne od nas. My ze swojej strony jesteśmy bardzo elastyczni, dyskutujemy. W mojej opinii one są pozytywne, owocne i rokują dobrze - powiedział Buda.

Jak przyznał są politycy, którzy próbują wiązać sprawy kopalni Turów, czy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z Krajowym Planem Odbudowy, a Polska "jest ofiarą konfliktów w samej Komisji Europejskiej".

- Jestem optymistą, ale nie dam sobie ręki uciąć, że zdążymy do końca roku - podkreślił.

Waldemar Buda o ustawie antyaborcyjnej: nie poprę tej ustawy

- Nie jestem zwolennikiem tej ustawy. Ona idzie zbyt daleko. Nie poprę tej ustawy - powiedział Waldemar Buda zapytany o obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Według projektu za przerwanie ciąży miałaby grozić nawet dożywocie.

Polityk przyznał, że prawdopodobnie e "w komisji można byłoby tak zmienić ustawę, żeby miała wymiar mniej radykalny".

Wiceminister podkreślił, że "ustawa w tym kształcie jest nie do zaakceptowania". - Nie szedłbym w tym kierunku, to nie ma sensu - podsumował.

"Ogary poszły w las"

Z krytyką spotkały się ostatnie wpisy na twitterowych kontach biura prasowego Narodowego Banku Polskiego. Sprawę wywołujących falę komentarzy tweetów wyjaśniał dr Piotr Turek, dyrektor Departamentu Komunikacji Narodowego Banku Polskiego.

"Pod koniec roku miała miejsce szarża banku na rynku walutowym w celu osłabienia złotego. Przyniosła ona wysoki zysk NBP (w sumie przekroczył 9 mln zł), którego lwia część w tym roku zasili budżet" - taki wpis pojawił się w środę (tuż przed ogłoszeniem wysokości stóp procentowych) na oficjalnym koncie NBP. Wpis został usunięty. Bank wyjaśnił, że był to cytat z jednego z dzienników. Błędnie podano także zysk NBP, który powinien być wyrażony nie w milionach, a miliardach złotych.

Przez całą środę NBP w mediach społecznościowych pisał o nagrodach i wyróżnieniach dla prezesa Adama Glapińskiego, który w przyszłym roku ponownie będzie ubiegał się o funkcję szefa banku centralnego.

W czwartek ponownie pojawił się wpis, który był szeroko komentowany: "Kierownik polowania zagrał na trąbce i ogary poszły w las". Tym razem wysłano go z konta biura prasowego NBP. Być może to nawiązanie do przypadającego właśnie Hubertusa, święta myśliwych, leśników i jeźdźców.

dsk/Polsatnews.pl