- Platforma Facebook zagraża zdrowiu i dobrobytowi naszych obywateli, podkopuje demokrację. Zwalczanie takich negatywnych skutków mogłoby być proste, ale tak się nie dzieje - oznajmiła Haugen, zwracając się do europosłów.

"Stawiają swoje ogromne zyski przed dobrem ludzi"

- Kierownictwo firmy wie, jak zabezpieczyć Facebook i Instragram, ale nie wprowadzają koniecznych zmian, ponieważ stawiają swoje ogromne zyski przed dobrem ludzi. Konsekwencje są bardzo poważne. (...) Jest to firma, która zarabia miliardy na poświęcaniu bezpieczeństwa - także dzieci - na rzecz zysków i jest to nie do przyjęcia - dodała.

ZOBACZ: Wielka awaria Facebooka to dopiero początek

Frances Haugen jest byłą menedżerką Facebooka, która przekazała mediom dziesiątki tysięcy stron wewnętrznych dokumentów korporacji, początkując w ten sposób serię artykułów na łamach "Wall Street Journal" i innych mediów. Mówiły one o wpływie Facebooka na polityczną polaryzację, promocję dezinformacji oraz nienawiści w wielu krajach na całym świecie oraz szkodliwym wpływie Instagrama na dzieci.

- Zaczęłam mówić, bo poznałam przerażającą prawdę. Prawie nikt spoza Facebooka nie wie, co się dzieje wewnątrz. Kierownictwo firmy nie ujawnia ważnych informacji opinii publicznej, rządowi USA, akcjonariuszom i rządom na całym świecie. (...) Dokumenty, które ujawniłam dowodzą, że Facebook regularnie zwodził nas w kwestii tego, co jasno wynikało z jego własnych badań o bezpieczeństwie dzieci i jego roli w rozprzestrzenianiu nienawistnych i polaryzujących informacji. Odpowiedzią na tę alarmująca sytuację powinny być nowe zasady i standardy - przekonywała europosłów Haugen.

"Facebookowi nie można ufać"

- Facebook twierdzi, że wystarczy mu zaufać. Tymczasem mamy wiele dowodów, że Facebookowi ufać nie można. Na zaufanie trzeba zasłużyć - oceniła.

Zwróciła uwagę, że ustawodawcy nie po raz pierwszy stykają się z podobnym problemem.

ZOBACZ: Inwestor Facebooka o planach stworzenia Metaverse: To zły pomysł

- Niegdyś przemysł tytoniowy twierdził, że papierosy są bezpieczne dla palaczy. Lekarze udowodnili jednak, że to nieprawda i marketing; i że papierosy są szkodliwe dla zdrowia. (...) Trzeba pamiętać że Facebook codziennie wybiera zysk przed prawda. I póki będzie mógł, póty będzie to robił - podkreśliła sygnalistka.

Haugen wystąpiła dotychczas przed komisjami amerykańskiego i brytyjskiego parlamentu, gdzie zachęcała do ściślejszej regulacji Facebooka i ujawnienia jego wewnętrznych mechanizmów i algorytmów, mających wpływ na to, jakie treści są promowane w serwisie.

zma/PAP