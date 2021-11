Ryszard Kalisz: polski wywiad kompletnie nie funkcjonuje

- Gdyby polska dyplomacja w ramach NATO i przy pomocy NATO porozumiała się z Turcją, aby ograniczyć loty na Białoruś, a nawet ich zakazać, to nie byłoby takiej sytuacji na granicy, albo byłaby dużo mniejsza - powiedział były szef MSWiA Ryszard Kalisz. - Gdyby Polski wywiad - powiem to wprost - który kompletnie nie funkcjonuje, dwa czy trzy miesiące temu poinformował o tym polskie władze, a polskie władze, będąc tak samodzielne, że nic nie potrafią, zwróciłyby się do innych państw UE bądź NATO, o to, żeby taka sytuacja nie miała miejsca. Ale nic takiego nie ma - dodał.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor powiedział z kolei: "musimy uruchomić nasze wojsko, wojsko obrony terytorialnej, naszą policją, straż graniczną. Tych ludzi czeka najprawdopodobniej najcięższa noc w ich życiu."

- Uczestnictwo międzynarodowych sił, przede wszystkich unijnych sił, myślę, że byłoby tutaj o tyle właściwe, że wiadomo byłoby wtedy na całym świecie, że nasze działania są prawidłowe - dodał.

Europoseł Złotowski stwierdził, że "pomoc nam dzisiaj nie jest potrzebna, ale na pewno potrzebny nam jest współudział." - Gdyby tych zasieków nie było, to by ich nie przecinali, ale te zasieki są i to właśnie PiS postawił te zasieki i ma zamiar postawić ich więcej - mówił.

pgo/Polsat News