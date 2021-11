W poniedziałek wiceszef MSZ połączył się ze studiem i rozpoczął z dziennikarką rozmowę na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz grupy migrantów zbierającej się w okolicach Kuźnicy Białostockiej.

W kadrze... spodnie

Po chwili rozmowy wiceminister zauważył jednak, że zapomniał o dość istotnym szczególe, który oglądający wywiad mogli dostrzec za jego plecami. Otóż na oparciu fotela polityka zostały... spodnie.



Gdy tylko Piotr Wawrzyk zauważył w kadrze, co kryje się za jego plecami, próbował usunąć tę część garderoby. Mimo wszystko, polityk nie stracił wątku w rozmowie.

- Z jednej strony jestem przekonany - mówił wiceminister - to nie jest nawet wrażenie, tylko jestem przekonany, że władze białoruskie dążą usilnie do eskalacji (minister zauważa spodnie), do eskalacji, która doprowadzi do tego (minister próbuje usunąć spodnie z kadru), że będą przynajmniej ofiary śmiertelne po którejś stronie. Rzecz w tym, że te ofiary tak czy tak muszą być skoro (spodnie spadają z oparcia) mamy tego rodzaju działania - podkreślił.

.@Piotr_Wawrzyk w @RadiowaJedynka: jestem przekonany, że władze białoruskie dążą usilnie do eskalacji, która doprowadzi do tego, że będą przynajmniej ofiary śmiertelne po któreś stronie, najgorsze, że nie ma żadnej refleksji i to stanowisko jest coraz bardziej sztywne 🎥🔻 pic.twitter.com/BXRL4ZKwWe — Jedynka – Program 1 Polskiego Radia (@RadiowaJedynka) November 8, 2021

Później wiceminister mógł kontynuować rozmowę już bez rozpraszającego uwagę szczegółu za plecami.

"Po tamtej stronie nie ma zrozumienia"



- Po tamtej stronie nie ma żadnego zrozumienia dla tego, co się dzieje. Jest tylko przekonanie, że to oni odpierają jakiś rzekomy atak, o czym może świadczyć też wystąpienie MSZ Białorusi, które neguje sam fakt prowokacji. Tak działała sowiecka dyplomacja negując oczywiste fakty - mówił.

Wawrzyk był też pytany czy może dochodzić do "testowania" naszej granicy i prób wywołania realnego incydentu granicznego. Odparł, że taką próbą było przekroczenie granicy przez uzbrojone osoby, co miało miejsce przed tygodniem.

- Przekroczono granicę państwa UE, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. To pokazuje, że po tamtej stronie jest chęć wywołania dużego incydentu, najlepiej ze strzałami, z ofiarami śmiertelnymi - powiedział.

- Widać, że reżim nie ustaje w swoich prowokacjach posuwając się do tych najgorszych, jakie tylko mogą być - dodał Wawrzyk.

Na uwagę, że informację o zwożeniu migrantów w okolice Kuźnicy Białostockiej podawali niezależni dziennikarzy białoruscy, Wawrzyk odparł, że te informacje "pokrywają z innymi informacjami" i mówią, że to ma być w poniedziałek rano. - Być może teraz się to wszystko rozgrywa, ale polskie służby były do tego przygotowane, bo ta informacja jest od kilkunastu godzin niemalże publiczna. Przygotowani jesteśmy, a jak to będzie wyglądało, będzie zależało od drugiej strony, bo my reagujemy w sposób adekwatny do sytuacji - dodał.

