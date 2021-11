Belgijski minister zdrowia Franck Vandenbroucke poinformował, że aż 70 proc. pacjentów z Covid-19 we flamandzkich szpitalach jest w pełni zaszczepionych, a całej Belgii liczba ta wynosi 54 proc. - podała belgijska telewizja VRT, która jednocześnie wskazuje, że choć te liczby mogą być zaskoczeniem, to nie oznaczają, że szczepionki nie działają.

Jak podała VRT, powołując się na słowa ministra, między 16 a 22 października 333 pacjentów przebywało we flamandzkich szpitalach z Covid-19, z czego 70,9 proc. było w pełni zaszczepionych, a 29,1 proc. nie.

"Fakty jednak są takie, że osoby z SARS-CoV-2, które nie są zaszczepione, trafiają do szpitala szybciej niż pacjenci w pełni zaszczepieni. We Flandrii ponad 90 proc. dorosłych jest w pełni zaszczepionych i ta grupa jest znacznie większa niż grupa osób niezaszczepionych. Patrząc na całą Belgię, dane z tego samego okresu pokazują, że 54 proc. pacjentów z Covid-19 w szpitalach było w pełni zaszczepionych, co odzwierciedla niższy wskaźnik szczepień w niektórych częściach kraju" - podała flamandzka telewizja.

Mniej osób w szpitalu

Dane pokazują również, że w porównaniu z wcześniejszymi falami mniej osób trafia do szpitala po infekcji wirusem.

"Porównanie września i października zeszłego roku i tego roku pokazuje, że ponad 5,5 proc. przypadków trafiło do szpitala w ubiegłym roku, podczas gdy w tym roku liczba ta nie przekroczyła 3,5 proc." - informuje VRT.

Steven Callens ze Szpitala Uniwersyteckiego w Gandawie wyjaśnia, dlaczego w pełni zaszczepione osoby trafiają do szpitala: "Wariant Delta jest bardziej zaraźliwy. Obostrzenia zostały złagodzone w październiku, a ochrona przed łagodnymi chorobami poprzez szczepienia zaczyna słabnąć po sześciu miesiącach" - powiedział.

Są często starsi

W pełni zaszczepieni pacjenci w szpitalu są często starsi i mogą mieć problemy zdrowotne - podała VRT. - Niewiele zdrowych, zaszczepionych osób trafia do szpitala. Jeśli tak, hospitalizacja jest krótsza – mówi Callens. - W intensywnej opiece wielu pacjentów nie jest w pełni zaszczepionych - dodaje.

Według danych ministerstwa zdrowia 60 proc. pacjentów na flamandzkich oddziałach intensywnej terapii jest w pełni zaszczepionych, a 40 proc. jest niezaszczepionych.

Wskaźnik zgonów w trakcie czwartej fali jest niższy, niż wcześniej. W szczycie drugiej i trzeciej fali dziennie umierało ponad 200 osób. Dziś liczba ta wynosi średnio 17.

