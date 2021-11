Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, do zdarzenia doszło ok. 1:47 w nocy. - Przed komisariatem policji przy ul. Zielnej w Warszawie nieznany mężczyzna podbiegł do zaparkowanego radiowozu, oblał go cieczą, a następnie podpalił i uciekł - przekazał Markiewicz.

- Gdy funkcjonariusze zauważyli płonący pojazd, szybko podjęli działania gaśnicze, które trwały do czasu przyjazdu straży pożarnej - dodał.

Policja przekazała, że uszkodzeniu uległa tyla część radiowozu. - Przeprowadzono wstępne czynności, w tym oględziny - poinformowała KSP.

Policja poszukuje sprawcy. Służby zabezpieczyły także zapis z monitoringu.

kmd/bas/polsatnews.pl