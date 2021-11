W sobotę około godziny 9 rano w pociągu ICE między Ratyzboną a Norymbergą na południu Niemiec doszło do ataku nożownika. Trzy osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Zatrzymany na miejscu ataku nożownik to 27-letni Syryjczyk Abdalrahman A. - pisze dziennik "Bild".