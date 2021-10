Do pościgu doszło w niedzielę. Jak podawała wcześniej policja, samochód miał szwedzkie tablice rejestracyjne, a kierowca również wcześniej nie zatrzymał się do kontroli SG.

ZOBACZ: Białystok. Pościg za imigrantami. Policja zatrzymała busa z 15 Syryjczykami

W poniedziałek przed południem zespół prasowy podlaskiej policji podał mediom szczegóły akcji, opublikował też krótki film z pościgu, nagrany przez uliczne kamery.

WIDEO: Nagranie z pościgu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Pościg zaczął się w podbiałostockiej Grabówce; kierowca audi uciekał tzw. Trasą Generalską, próbując wyjechać w kierunku Warszawy.

Ponad 200 km/h

Jechał bardzo szybko, policja odnotowała prędkość 200 km/h na skrzyżowaniu, przy czerwonym świetle, gdy na przejściu znajdowali się piesi.

ZOBACZ: Sochaczew. Policjanci zatrzymali kierowcę po pościgu. Pod jego fotelem jechał pies

Po kilkunastu kilometrach pościgu, skręcił na parkingi przy ulicy Andersa, jechał chodnikami, omijając zaparkowane samochody. Tam udało się policjantom odciąć mu drogę ucieczki. W jego w samochodzie było sześciu obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski; dwóch z nich jechało w bagażniku.

Kierowcy grozi odpowiedzialność karna związana nie tylko z pomocą w nielegalnym przekroczeniu granicy, ale i za wykroczenia drogowe.

Podobna ucieczka

W miniony wtorek podobna ucieczka przed kontrolą drogową kierowcy przewożącego nielegalnych imigrantów zakończyła się tragicznie.

Osobowy volkswagen prowadzony przez Syryjczyka zderzył się pod Białymstokiem czołowo z ciężarówką. Zginął jeden z pasażerów, którymi byli również obywatele Syrii.

Kierowca trafił do aresztu, jest podejrzany nie tylko o doprowadzenie do wypadku drogowego, w którym zginęła jedna osoba, ale też o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy przez imigrantów, odpowie też za to, że nie zatrzymał się do kontroli. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

WIDEO - Prokuratura: 54-letni ksiądz z Pomocnego zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP