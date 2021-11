"Mamy 12 493 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2846), lubelskiego (1288), śląskiego (1004), wielkopolskiego (941), łódzkiego (902), małopolskiego (820), dolnośląskiego (709), podlaskiego (637), pomorskiego (565), podkarpackiego (553), zachodniopomorskiego (539), warmińsko-mazurskiego (411), kujawsko-pomorskiego (399), opolskiego (277), lubuskiego (253), świętokrzyskiego (216)" - przekazało ministerstwo zdrowia.

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 15 osób.

Od początku pandemii odnotowano 3 104 220 zakażeń. Zmarło 77 757 pacjentów.

9788 zakażonych koronawirusem leży w szpitalach, z czego 857 osób jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 15 586 łóżek i 1412 respiratorów.

Adam Niedzielski o uruchomieniu szpitali tymczasowych

Minister zdrowia Adam Niedzielski w sobotę był o to, kiedy ruszą szpitale covidowe i czy na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony taki sam szpital, jak w ubiegłym roku o tej porze.

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia cały czas z kontynuacją tego trendu – i raczej z takim scenariuszem się liczymy, bo my musimy rozwiązania przygotowywać na te najgorsze scenariusze – to myślę, że w perspektywie dwóch tygodni szpital tutaj na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony – mówił Niedzielski na antenie RMF FM.

Szpital Narodowy – będący filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA na ul. Wołoskiej w Warszawie – zaczął działać w listopadzie ubiegłego roku jako pierwszy w Polsce szpital tymczasowy. W maju zawiesił działalność, a obiekt opuścili ostatni pacjenci.

Wirus "o wiele bardziej zjadliwy"

Minister w sobotę był pytany także o to, czy rząd wprowadzi z Polsce restrykcje w związku z czwartą falą koronawirusa.

- W poprzednim roku mieliśmy już dużo powyżej 20 tysięcy, a nawet momentami 30 tys. zakażeń – mówię o poprzedniej fali i rozliczeniu infekcji. I hospitalizacji mieliśmy 20 tys. Dzisiaj mamy tych hospitalizacji 9 tys. – wskazywał szef resortu zdrowia.

Zaznaczył, że "dzieje się to w sytuacji, w której wirus, z którym teraz mamy do czynienia, jest o wiele bardziej zakaźny, o wiele bardziej zjadliwy".

bas/Polsatnews.pl