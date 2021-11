47-letni Holender spędzał swoje wakacje podróżując po safari w RPA. Nie spodziewał się, że wizyta w toalecie może mieć tak fatalne skutki. Gdy mężczyzna korzystał z ubikacji, zaskoczyła go jadowita kobra, która ukrywała się wewnątrz muszli klozetowej. Zwierzę ugryzło Holendra w przyrodzenie, powodując jego puchnięcie i "nieopisany ból" - opisuje sprawę "New York Post".

Mężczyzna musiał czekać trzy godziny na transport helikopterem do szpitala, który był w odległości ok. 350 km. W tym czasie jego genitalia zaczęły puchnąć, a toksyny spowodowały wymioty i ból w górnej części jamy brzusznej.

"Pierwszy taki pacjent na świecie"

Gdy mężczyzna trafił do szpitala, lekarze stwierdzili, że jest on pierwszym pacjentem na świecie, którego kobra ugryzła w tak wrażliwą część ciała. - W chwili przyjęcia do szpitala jego penis i moszna były spuchnięte, ciemnofioletowe i niezwykle bolesne dla pacjenta. Lekarze zdiagnozowali martwicę moszny i podali mężczyźnie wiele dawek surowicy i antybiotyków o szerokim spektrum działania - poinformowali medycy.

Holender otrzymał niezbędne leczenie w RPA, jednak lekarzom nie udało się do końca powstrzymać postępu martwicy prąca i musieli odciąć część skóry. Po dziewięciu dniach 47-latek trafił do Holandii, gdzie chirurdzy zdecydowali się na przeszczep tkanek.

Martwica jest potencjalnie śmiertelnym stanem spowodowanym przez bakterie infekujące tkankę. Infekcja, która szybko się rozprzestrzenia, wymaga natychmiastowego leczenia antybiotykami. W innym przypadku, może spowodować nieodwracalne zmiany w organizmie.

