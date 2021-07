65-letni Austriak "poczuł uszczypnięcie w okolicy narządów płciowych”, kiedy siedział na sedesie w swoim mieszkaniu w miejscowości Graz. Okazało się, że w muszli schował się pyton sąsiada, który ugryzł mężczyznę. Austriak został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godziny 6 rano w poniedziałek. Kiedy przestraszony mężczyzna zajrzał do sedesu, zobaczył wewnątrz sporego węża, należącego do jednego z sąsiadów.

Jak się tam dostał?

Zwierzę przedostało się do 65-latka przez rury kanalizacyjne. - Jestem ratownikiem medycznym w pogotowiu dla gadów od 40 lat, ale nigdy wcześniej tego nie widziałem - powiedział w rozmowie z Salzburger Nachrichten ekspert od gadów Werner Stangl.

Reuters Wąż wyciągnięty z sedesu

Mieszkaniec został przewieziony do szpitala z niewielką raną. Pyton albinos nie jest jadowitym wężem. Zwierzę zostało wydobyte z toalety, po czym wróciło do właściciela. 24-letni sąsiad poszkodowanego opiekuje się jedenastoma niejadowitymi wężami, dusicielem oraz gekonem. Służby wyjaśnią, czy posiadał je legalnie.

Prawo dotyczące przechowywania gadów

Zgodnie z Austriackim prawem przechowywanie gadów wymaga zgłoszenia w terminie 14 dni. Ponadto policja złożyła zawiadomienie do prokuratury, która może postawić mężczyźnie zarzut zaniedbania prowadzącego do poważnego uszkodzenia ciała.

Eksperci zajmujący się gadami przekonują, że do podobnych sytuacji dochodzi bardzo rzadko.

