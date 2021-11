Sobota jest kolejnym dniem, kiedy liczba nowych zakażeń w Polsce sięgnęła powyżej 15 tys. przypadków. Ostatniej doby zmarło 186 osób. Czwarta fala przyspiesza, a premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że większość pacjentów w szpitalach to osoby niezaszczepione. Ukraina mierzy się z coraz gorszą sytuacją. Padł tam rekord zgonów od początku pandemii. Raport Dnia.

Ponad 15 tys. nowych przypadków koronawirusa

Mamy 15 190 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w sobotę Ministerstwo Zdrowia;

Z powodu COVID-19 zmarło 40 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 146 osób;

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 3 091 713, zmarło 77 733 pacjentów;

Tydzień temu resort zdrowia informował o 9798 zakażeniach i śmierci 115 osób;

W szpitalach leżą 9473 osoby z COVID-19, 798 pacjentów z nich jest podłączonych do respiratorów;

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 15 042 łóżka i 1366 respiratorów.

Morawiecki: szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19

Szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19 – podkreślał w sobotę podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki;

Szef rządu zachęcał również wszystkich niezaszczepionych do szczepienia się;

Zachęcam do wykorzystania naszej infrastruktury szczepień, która jest gotowa cały czas, jest w pełnej gotowości bojowej – dodał.

Morawiecki przypomniał, że liczba zakażeń w IV fali jest coraz większa, a rząd w ostatnich miesiącach weryfikował sprzęt i sposoby utrzymania szpitali tymczasowych.

Premier zapewniał, że rząd chce także zabezpieczyć jak największa liczbę łóżek dla pacjentów z innymi schorzeniami.

Rekord zgonów na Ukrainie

Minionej doby na Ukrainie zarejestrowano prawie 800 zgonów z powodu COVID-19 - wynika z sobotnich danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju;

To najwyższy dobowy bilans przypadków śmiertelnych od początku epidemii;

W piątek potwierdzono w kraju 25 063 zakażenia koronawirusem, a 793 osoby zmarły.;

W kraju obowiązuje tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na dostosowywaniu restrykcji epidemicznych do sytuacji w regionie.

Naukowcy: cynk może pomóc w walce z COVID-19

Suplementacja cynku może pomóc w łagodzeniu objawów infekcji dróg oddechowych, takich jak kaszel, podrażnienie i ból gardła, a także w skróceniu czasu trwania choroby - sugeruje analiza naukowa opublikowana w najnowszym wydaniu czasopisma "BMJ Open";

Jej autorami są badacze z Western Sydney University w Australii;

U osób suplementujących cynk objawy choroby ustępowały średnio o 2 dni wcześniej niż w przypadku stosowania placebo;

Najsilniejszy efekt wywierał cynk na ograniczanie ryzyka wystąpienia poważniejszych objawów, takich jak gorączka i choroby grypopodobne.

ZDJĘCIE DNIA: protesty przeciw obostrzeniom w Fryburgu. W Szwajcarii, by wejść do barów restauracji, czy na wydarzenia organizowane w pomieszczeniach zamkniętych, trzeba okazać tzw. zielony certyfikat zaszczepienia na Covid-19. W związku z rosnącą liczbą zakażeń, szwajcarski rząd postanowił utrzymać takie regulacje w mocy, co wzbudziło niezadowolenie części społeczeństwa.

PAP/EPA/MARCEL BIERI

