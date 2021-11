"Sobowtór" Borisa Johnsona seryjnym złodziejem

Brytyjscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradł kawiarnię. Mimo, że było to drobne przestępstwo, informacja o nim trafiła na czołówki brytyjskich mediów. Wszystko przez to, że rabuś przypomina brytyjskiego premiera. Jak się okazało "sobowtór Borisa Johnsona", jak nazwały go media, to seryjny złodziej, który ma na swoim koncie ponad 200 przestępstw.