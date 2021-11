Adam Niedzielski: osiągnęliśmy porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń w służbie zdrowia

- Zostało osiągnięte porozumienie. Oznacza to zwiększenie nakładów na wynagrodzenia. Szacunkowy koszt to 6,5 miliarda zł. To jest ogromna kwota, która oznacza bardzo realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla niemal wszystkich zawodów medycznych - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.