Chociaż Ursula von der Leyen nie raz przypominała, że kolej jest przyszłością i symbolem ekologii, nie wsiadła do pociągu, by dostać się z Wiednia do Bratysławy. Obie stolice dzieli mniej niż 50 km, a między nimi istnieje sprawna komunikacja szynowa. Mimo to szefowa Komisji Europejskiej skorzystała z prywatnego odrzutowca i leciała nim przez niespełna 20 minut. Maszyna wyemitowała ponad tonę CO2.