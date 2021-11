- Decyzja NBP jest spóźniona i jest w pewnym procencie odpowiedzialny za to co się dzieje z cenami - stwierdził Robert Winnicki, zapytany o podwyższenie stóp procentowych. - Niskie stopy procentowe to wyższy wzrost gospodarczy. Polityka NBP musi równoważyć stopy procentowe żeby nie zabijać wzrostu gospodarczego i żeby nie szalała inflacja - wyjaśnił.