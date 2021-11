Ok. 37,5 mld euro unijnych środków trafi w latach 2023-2027 do polskiego rolnictwa - poinformował w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że do rolnictwa i na wieś trafią znaczące środki. Unijne nakłady na polskie rolnictwo będą jednym z tematów rozmowy we wtorkowym "Gościu Wydarzeń", gdzie z Kowalczykiem rozmawiał będzie Bogdan Rymanowski. Transmisja od 19:20.