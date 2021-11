Tom Hanks twierdzi, że to jemu najpierw zaoferowano lot kosmiczny, w którym ostatecznie wziął udział aktor William Shatner. Hanks odmówił zapłaty 28 mln dolarów.

- Dobrze mi się wiedzie. Ale nie zapłacę 28 milionów dolców - powiedział Tom Hanks w programie "Jimmy Kimmel Live".

Aktor twierdzi, że zaoferowano mu miejsce na lot w kosmos, ale nie chciał za to zapłacić 28 milionów dolarów.

Ostatecznie w locie w ramach programu zorganizowanego przez szefa Amazona Jeffa Bezosa wziął udział 90-letni aktor William Shatner, gwiazda "Star Treka". Shatner stał się najstarszą osobą, która odbyła podróż w kosmos.

– Czy to prawda, że ​​Jeff Bezos poprosił cię o udanie się w kosmos przed Williamem Shatnerem? - zapytał Hanksa gospodarz programu. - Tak, pod warunkiem, że zapłacę - powiedział Hanks. - I wiesz, to kosztowało 28 milionów dolców, czy coś w tym stylu - dodał.

Najstarszy człowiek w kosmosie

William Shatner poleciał kosmos 13 października na pokładzie rakiety New Sherpard. Była to druga załogowa misja statku kosmicznego stworzonego przez należącą do Jeffa Bezosa firmę Blue Origin.





ZOBACZ: Blue Origin - lot z Williamem Shatnerem przełożony

Rakieta wystartowała z kosmodromu Corn Ranch w Teksasie. Lot trwał ok. 10 minut. Rakieta wykonała lot suborbitalny na wysokość powyżej 100 km, przekraczając tym samym umowną granicę kosmosu.





WIDEO - Protest w Luksemburgu. Związkowcy "zawiesili" działanie TSUE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/msl/Independent