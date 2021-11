- My, lekarze w XXI wieku, nie jesteśmy od tego, żeby czekać na to, co natura chciałaby zrobić, tylko musimy kierować się współczesną wiedzą medyczną - tak do sprawy śmierci ciężarnej 30-latki z Pszczyny odniósł się w Polsat News ginekolog dr Maciej Jędrzejko. W szpitalu w Pszczynie trwa kontrola.