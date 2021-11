"Lekarze i położne zrobili wszystko, co było w ich mocy. Stoczyli trudną walkę o Pacjentkę i jej Dziecko" - zapewnił szpital w Pszczynie po śmierci kobiety w ciąży. Do placówki trafiła z powodu odpłynięcia płynu owodniowego; lekarze nie wykonali aborcji. Reprezentująca rodzinę mec. Jolanta Budzowska nie wyklucza, że do zabiegu nie doszło ze strachu przed odpowiedzialnością karną po wyroku TK.